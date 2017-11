ONPC – Carla Bruni draguée par Yann Moix : "Vous êtes la tentation"

Dans le cadre de la sortie de son nouvel album French Touch, et de sa tournée, Carla Bruni était samedi 18 novembre sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2). La sublime chanteuse a convaincu les polémistes Christine Angot et Yann Moix. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à la draguer sur le plateau.

L'écrivain recruté par Laurent Ruquier a débuté ses compliments d'une façon inattendue en déclarant que Carla Bruni était le Diable. "Vous êtes le Diable. Le Diable doit avoir votre beauté, votre allure, votre éloquence sinon on ne l'aurait pas inventé. Si le Diable était vraiment ce qu'on a fait dans les caricatures, s'il serait repoussant, dégueulasse, éructant, il ne nous intéresserait pas. Le Diable est forcément quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à ce que vous êtes : la tentation", a-t-il tout d'abord déclaré.

Ajoutant ensuite avoir "adoré" l'album, Yann Moix en a fait une critique poétique : "Admettons que les chansons déjà connues soient des arbres et bien j'ai l'impression que vous êtes la neige qui vient se poser sur ses branches." Une déclaration qui a fait rire l'animateur qui a tenu à rappeler au polémiste que Carla Bruni n'était plus un coeur à prendre : "Je ne sais pas si vous êtes au courant mais elle est prise !"

Phrase à laquelle Moix a répondu, avec le sourire : "Ça ne doit pas être par quelqu'un de très intéressant. Je suis en tout cas content qu'un président ait rencontré une reine." Flattée, la femme de Nicolas Sarkozy a alors réagi avec un timide : "Je reviendrai !"

Carla Bruni qui sera en concert le 2 décembre au Trianon à Paris, avant de partir en tournée, a ensuite chanté sa reprise d'Abba, The Winner Takes It All.

Ce numéro d'On n'est pas couché a été suivi par 1,44 million de téléspectateurs, soit 19,4% de part de marché. Le record de saison en individus !