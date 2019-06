ONPC : Christine Angot absente l'an prochain, Laurent Ruquier annonce son départ

Contacté par nos confrères de 20 Minutes, Laurent Ruquier évoque une nouvelle formule pour On n'est pas couché. "C'est pour l'instant la seule décision prise et je vais travailler tout l'été sur la nouvelle formule", a-t-il confié. Dans la foulée, il a confirmé le départ de Christine Angot du célèbre télé-crochet. Il s'agit là d'une "décision prise il y a plusieurs semaines déjà". "J'attendais qu'on me pose la question pour y répondre !", conclut-il.

Rappelons que Charles Consigny a déclaré quitter ONPC pour se consacrer à 100% à son activité d'avocat. "Cette saison m'a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l'idée que le métier d'avocat est ma vocation. Cette expérience me sera très utile pour l'exercice des plaidoiries, qui impose de savoir capter l'attention et de ne pas perdre son sang-froid", avait-il déclaré au Parisien. Enfin, concernant ses rapports avec l'équipe de l'émission, il avait été transparent : "Avec Christine Angot, c'était compliqué. Nous n'avions pas les mêmes idées, donc il y a parfois eu des étincelles. Mais il m'a semblé qu'on a tout de même pu avoir une forme de complicité. (...) Avec Laurent Ruquier, il y a eu des moments où nous avons pu nous agacer l'un l'autre, mais j'ai vu un grand pro à la manoeuvre."