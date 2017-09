ONPC : Christine Angot, en larmes, quitte le plateau après un clash !

Si On n'est pas couché est diffusée tous les samedis dès 23h15 sur France 2, en réalité Laurent Ruquier et ses chroniqueurs tournent l'émission le jeudi. Ainsi, hier, le 28 septembre 2017, un nouveau numéro du programme était en préparation. Et, comme le révèlent nos confrères de L'Express, Christine Angot a quitté le plateau en plein tournage.

Laurent Ruquier et ses polémistes recevaient Sandrine Rousseau à l'occasion de la sortie de son livre Parler (Flammarion). Dans les pages de cet ouvrage, elle raconte l'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de Denis Baupin, élu écologiste. "J'ai envie de donner aux femmes des outils pour se faire entendre", a-t-elle lancé.

D'un coup, Christine Angot s'est emportée. "Je vous interdis de dire ce que vous dites !", a-t-elle riposté. Et d'ajouter : "Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire 'je'. On ne peut parler que de son viol." Après ces propos, la polémiste a été huée par le public.

L'auteur du livre L'Inceste a dans la foulée "rageusement" balancé ses feuilles et son verre avant de quitter le plateau en larmes, se réfugiant dans sa loge où elle aurait hurlé. Une réaction qui pourrait être liée au passé de la romancière, sexuellement abusée à l'adolescence. Le tournage d'On n'est pas couché a été interrompu pendant une vingtaine de minutes, puis Christine Angot a finalement fait son retour auprès de Yann Moix.

Celui qui formait auparavant un duo avec Léa Salamé, puis avec Vanessa Burggraf, a pris la défense de la chroniqueuse, évoquant un certain manque de "réalisme" dans la description des faits énoncés dans son livre.

Sandrine Rousseau, touchée, a fini par avoir elle aussi les larmes aux yeux.

Une séquence à retrouver dans ONPC samedi 30 septembre, dès 23h15 sur France 2.