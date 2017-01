ONPC - Fauve Hautot agacée face à Yann Moix : "Quel est le problème ?"

Samedi 14 janvier 2017, Fauve Hautot était l'invitée de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2). La belle jurée de Danse avec les stars venait promouvoir la comédie musicale Saturday Night Fever (qui se jouera à parti du 9 février, au Palais des Sports de Paris). Une adaptation du film culte La Fièvre du samedi soir, où elle endosse le rôle de Stéphanie Mangano.

A cette occasion, Fauve Hautot a une fois de plus expliqué l'origine de son prénom, confié que ses parents lui ont transmis l'amour de la danse car ils étaient danseurs amateurs ou encore qu'elle ne pourrait pas animer Danse avec les stars "parce qu'[elle est] très timide et trouve que c'est quand même un métier qui est très difficile". Mais la séquence la plus marquante est sans conteste celle où elle échange avec Yann Moix.

D'humeur, semble-t-il, très taquine, le polémiste a dans un premier temps lancé à Fauve Hautot : "Vous avez dit que lorsque vous étiez à Paris, à l'âge de 22 ans, vous avez été mi-hippie, mi-punk. Alors je connaissais les minotaures, mais là..." Surprise par cette déclaration, la rousse incendiaire a tenté de ne pas se laisser déstabiliser et lui a répondu : "Il se dit beaucoup de choses. J'aime beaucoup les années 60-70. J'aime l'énergie qui s'en dégage et le côté rock car je suis très spontanée."

Yann Moix a alors souligné qu'elle était "alors hippie, punk et blouson noir". Ne voyant pas où ce dernier voulait en venir, Fauve Hautot s'est légèrement agacée en lui demandant : "Quel est le problème ?". "Il n'y a aucun problème, je veux savoir à quoi ça ressemble. Je vais vous dire où je voulais en venir. Le côté baba cool où vous rouliez vos joints à 11 ans. Je voulais savoir si avec le côté punk, vous sniffiez de la rustine aussi à 11 ans", a rétorqué l'ex-collègue de Léa Salamé.

Fauve Hautot lui a donc gentiment expliqué que cela ne le regardait pas, afin de clôturer le sujet.

Malaise !