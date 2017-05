ONPC : Jane Birkin ne connaît pas... l'âge de sa fille Charlotte Gainsbourg !

Inimitable Jane Birkin ! Un mois après ses très émouvantes confidences aurorales à Catherine Ceylac sur le plateau de Thé ou Café, où elle se livrait début avril aussi bien sur sa maladie que son premier mariage et son célibat, la plus frenchie des Anglaises était conviée samedi 6 mai 2017 à en faire d'autres, vespérales, dans On n'est pas couché.

Toujours dans le cadre de la promotion du superbe album Birkin Gainsbourg : le symphonique arrangé par le maestro japonais Nobuyuki Nakajima, l'ex-compagne emblématique de Serge Gainsbourg a, fidèle à elle-même, fait preuve d'une sensibilité et d'une passion touchantes dans ses échanges avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Vanessa Burggraf et Yann Moix. Temps fort de cette rencontre, ce dernier avait d'ailleurs rédigé une lettre, lyrique, littéraire et idolâtre, qu'il tenait à lire à leur invitée.

Il y a aussi eu des moments plus légers. A commencer par celui qui a suivi, lorsque Yann Moix a échoué, malgré plusieurs tentatives, à faire comprendre à Jane Birkin sa question sur les orchestrations des morceaux et s'est encore pris les pieds dans le tapis sur la suivante, portant sur sa peur de mourir (séquence vidéo à la fin de cet article).

Par exemple...

Mais Yann Moix n'est pas le seul à s'être trouvé en difficulté : Jane Birkin, 70 ans, a elle aussi connu un petit moment de solitude, bien en peine de dire l'âge de sa fille Charlotte Gainsbourg ! La conversation s'était alors orientée, en raison de la présence sur le plateau de Marie Myriam, vers le concours de l'Eurovision : un concours que Serge Gainsbourg a permis au Luxembourg de remporter en 1965, France Gall interprétant Poupée de cire, poupée de son. 25 ans plus tard, il cosignait White and Black Blues, interprétée par Joëlle Ursull pour représenter la France lors de l'édition 1990 de l'Eurovision. "Il était ulcéré, révèle Jane Birkin. Il m'avait appelé, en larmes : "Je n'ai pas gagné l'Eurovision..." Je lui ai dit : "On s'en fout." Et il m'a dit : "Non, quand c'est moi, je me mets dans la compétition, il faut que je gagne"."

Marie Myriam rappelle alors que Charlotte Gainsbourg, enfant, écoutait en boucle L'Oiseau et l'enfant, selon une confidence que lui avait faite Jane Birkin lors de leur première rencontre. 1977 étant l'année de la victoire de la France à l'Eurovision avec cette chanson culte, Laurent Ruquier demande à Jane quel âge avait sa fille à l'époque : "Tu sais, répond-elle, je suis nulle avec les chiffres. Parce que je n'arrive pas à croire qu'elle a... ce qu'elle a maintenant... ce qui doit être dans la quarantaine, par exemple. Je n'arrive pas à le croire. Ça fait bizarre..." Née le 21 juillet 1971 à Londres, Charlotte Gainsbourg a actuellement 45 ans. Elle avait donc 5 ans, Yann Moix, qui suggérait 4, n'était pas loin du compte. Quant à Jane, elle devrait réviser les dates de naissance de ses petits-enfants avant de tomber sur une autre colle !