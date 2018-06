ONPC - Laurent Ruquier hors de lui face à un invité : Son énorme coup de colère

Le ton est monté hier, samedi 23 juin 2018, sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2). Laurent Ruquier et le duo de chroniqueurs formé par Yann Moix et Christine Angot recevaient, entre autres, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et fondateur du parti politique Debout la France. Alors que le débat tournait autour d'un sujet d'actualité, les migrants, l'animateur du programme est sorti de ses gonds !

Tout est parti d'une phrase de Nicolas Dupont-Aignan indiquant que, s'il avait été au pouvoir, il aurait "laissé s'installer des camps de migrants au Jardin du Luxembourg chez Madame Angot". Des propos qui ont surpris l'écrivaine qui a alors demandé pourquoi, d'après lui, elle habiterait dans ce chic quartier. Les esprits s'échauffent et l'ensemble du plateau se ligue contre le député.

Ce dernier évoque alors un quartier difficile de sa circonscription, comme pour se défendre. De quoi agacer Laurent Ruquier. "Vous y vivez, vous ? Non ? Alors taisez-vous vous aussi !", a lancé l'animateur du talk-show. Et de poursuivre visiblement bien agacé : "Vous croyez que je suis né où ? Que je viens d'où ? Dans un HLM, monsieur !" Face à un Nicolas Dupont-Aignan perdu, Laurent Ruquier en rajoute une couche : "Vous n'étiez sûrement pas en HLM quand vous étiez enfant ! On sait d'où on vient et on n'oublie pas d'où on vient ! Alors arrêtez de nous balancer que l'on fait partie d'une caste ou je ne sais quoi !" Un argumentaire largement salué par le public sur le plateau.