ONPC – Laurent Ruquier : "Il y a eu un vrai déferlement contre Vanessa Burggraf"

Samedi 2 septembre, On n'est pas couché fera sa rentrée sur France 2. Laurent Ruquier sera entouré de Yann Moix et de sa nouvelle recrue, Christine Angot, remplaçante de Vanessa Burggraf. À cette occasion, le Normand de 54 ans a accordé une interview au magazine Le Parisien. Il revient notamment sur le départ de son ex-protégée et sur les quelques critiques qui accablent déjà sa nouvelle polémiste.

C'est après avoir vu l'écrivain faire face à François Fillon dans L'Émission politique sur France 2 que Laurent Ruquier et Catherine Barma ont songé à l'embaucher. Un choix qui leur permet de "renouer avec les fondamentaux de l'émission : deux chroniqueurs qui soient vraiment éditorialistes". "Nous ne voulions plus d'un journaliste dans le binôme", confie l'animateur. Et si cette décision déplaît déjà à certains comme Éric Naulleau (polémiste dans ONPC de 2007 à 2011) qui s'acharne sur Christine Angot par voie de presse, l'homme aux lunettes n'en a que faire. "Si certains ne l'aiment pas, je n'y peux rien", se contente-t-il de déclarer.

Il est en revanche plus bavard lorsque le journaliste qui l'interviewe évoque le départ de Vanessa Burggraf, après seulement une saison à ses côtés. "Je voulais qu'elle reste. Mais elle a eu une proposition de France 24 et, comme elle a beaucoup souffert cette année, elle a préféré partir", débute-t-il avant de pousser un gros coup de gueule contre les détracteurs de la blonde. "Il y a eu un vrai déferlement contre elle. La faute aux réseaux sociaux et aux journalistes. Pardon de vous dire ça, mais vous, les journalistes, prenez pour argent comptant l'avis de dix personnes sur les réseaux sociaux, et après c'est la curée ! Les journaux et internet ne retiennent que les mauvaises critiques car c'est ce qui fera la reprise, comme on dit dans le métier. (...) Je me méfie de Twitter, tout comme des prétendues infos des sites web", continue-t-il. Voilà qui est dit !

Heureux de revenir avec ONPC sur France 2 (show dans lequel Gaspard Proust fera des apparitions), Laurent Ruquier sera aussi le 3 septembre à l'animation des Enfants de la télé.