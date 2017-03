ONPC - Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : Laurent Ruquier évoque leur rencontre

Léa Salamé aurait sans doute préféré que son ancien patron Laurent Ruquier n'en dise pas tant.

Samedi 11 mars 2017, le présentateur de 54 ans d'On n'est pas couché sur France 2 recevait, entre autres, Jean-Jacques Bourdin et son épouse Anne Nivat, reporter de guerre et Prix Albert Londres, venue défendre son ouvrage Dans quelle France on vit. Laurent Ruquier en a donc profité pour questionner le couple sur sa rencontre. L'occasion de les entendre raconter que l'animateur de RMC et BFMTV (Bourdin Direct) avait été quelque peu contraint de recevoir sa femme, qu'il ne connaissait que de réputation.

"Elle était un peu fatiguée. Elle revenait d'un reportage et portait un jogging rose. Je me suis dit que c'était le prototype même de la reporter de guerre (sourire entendu). Elle s'installe au micro et on a partagé une bonne interview", a confié Jean-Jacques Bourdin. Séduit - un vrai coup de foudre, comme il l'a déjà relaté -, il lui a alors demandé son numéro de téléphone. Une histoire qui a inspiré une petite anecdote à Laurent Ruquier.

L'animateur de France 2 et RTL (Les Grosses Têtes) a en effet souligné que Léa Salamé et Raphaël Glucksmann ont vécu une expérience assez similaire : "Regardez, on a bien eu Léa Salamé avec Glucksmann sur ce plateau. Les histoires d'amour entre interviewés [il veut vraisemblablement dire "intervieweurs", NDLR] et personnes qu'on interviewe, ça arrive." Des propos qui ne devraient pas plaire à la principale intéressée. La journaliste politique de France Inter et de la deuxième chaîne (L'émission politique), enceinte de son premier enfant, n'a en effet jamais souhaité confirmer l'identité de son compagnon.

Du côté des audiences, On n'est pas couché a rassemblé 1 470 000 téléspectateurs hier soir, soit 20,9% de part de marché.