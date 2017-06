ONPC - Najat Vallaud-Belkacem : Après le clash, elle critique Ruquier et Barma

Invitée le 20 mai de l'émission On n'est pas couché pour défendre son livre La vie a plus d'imagination que toi (éd. Grasset) et faire le bilan de son passage au ministère de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem avait eu un accrochage avec Vanessa Burggraf au sujet d'une "fake news". Dans un entretien accordé au Monde, l'ancienne ministre en remet une couche...

Particulièrement agacée de se voir reprocher la réforme de l'orthographe, qu'elle n'a jamais elle-même demandée, Najat Vallaud-Belkacem avait critiqué Vanessa Burggraf, déplorant son manque de rigueur professionnelle. La chroniqueuse, également lynchée sur la Toile, avait répliqué peu après, présentant des excuses mais affirmant que son interlocutrice n'avait pas joué le jeu du débat. L'ex-ministre, bien qu'habituée à être l'objet de rumeurs et fausses accusations lors de son passage au gouvernement, dévoile qu'elle voulait que la production fasse l'effort de rectifier la bourde de la chroniqueuse.

Rien n'a été fait. Visiblement, ça ne les a pas inquiétés outre mesure

"Je me suis tellement habituée à ce qui circule à mon sujet sur les réseaux sociaux que j'ai vu dans cet échange une pièce remise dans la machine à polluer, qui plus est à une heure de grande écoute (...) Je voyais à nouveau venir les procès en destruction de la civilisation qui me sont régulièrement faits sur le Web, cette fois-ci confortés et amplifiés par la légitimité que l'on accorde à la parole d'un journaliste", dit-elle.

Najat Vallaud-Belkacem aurait alors eu "une discussion avec la productrice de l'émission [Catherine Barma, ndlr], pour lui dire que cette séquence était scandaleuse", dit-elle. Et d'ajouter : "Je lui ai demandé s'il était possible que Laurent Ruquier, en fin d'émission, précise qu'après vérification, sa journaliste s'était trompée... Rien n'a été fait. Visiblement, ça ne les a pas inquiétés outre-mesure." Nul doute que Laurent Ruquier, qui avait affirmé que l'ancienne ministre aurait elle-même "ameuté tout le monde, sur les réseaux sociaux, ses amis journalistes à Libération" (lesquels ont démenti et ont taclé ironiquement l'animateur), ne manquera pas une fois encore de réagir.

Najat Vallaud-Belkacem, actuellement candidate aux législatives à Villeurbanne, a été remplacée au ministère par Jean-Michel Blanquer.

Thomas Montet