ONPC - Olivia Ruiz : Son souvenir le plus traumatisant de la Star Academy...

Ce n'est plus un secret pour personne, Olivia Ruiz (37 ans) n'a jamais été fan du côté "télé-réalité" de l'émission qui l'a fait connaître : la Star Academy (TF1). Plus de quinze ans après sa participation au programme qui a sacré Jenifer, la chanteuse de Mon corps, mon amour a raconté son pire souvenir du concours lors de son passage dans On n'est pas couché (France 2) ce 18 février 2017.

En amont de cette révélation, la chanteuse, actuellement en tournée, a assumé : "Clairement, je savais pas où j'allais, si j'avais vu la Star Academy 1 je ne me serais jamais inscrite à la 2. TF1 disait à l'époque 'On ne fera pas de la télé-réalité comme M6 avec le Loft', finalement au bout de trois semaines c'est un tel bide, parce qu'ils ne montrent que les cours de danse et les cours de chant, qu'ils commencent à montrer les images dans la salle de bain (...) C'est ça que je vivais mal d'abord, je me cassais les dents pendant mon sommeil, j'étais dans quelque chose de vraiment étrange psychologiquement."

Et de poursuivre sur un événement qui l'a profondément marquée : "On me demandait des choses improbables, à un moment donné toutes les filles avaient pris du poids, moi j'étais la seule qui était à peu près stable, donc on m'a emmené chez l'habilleuse, il y avait une tenue c'était pas une tenue c'était un maillot de bain et tout le monde avait fait en sorte que je n'aie que cette tenue à ma taille. J'ai dû entrer sur le plateau, en larmes, avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins, parce que je n'avais que ça."

Hormis cet incident, Olivia Ruiz a également été choquée de voir comment les anciens élèves du château étaient lâchés en pleine nature après leur grande médiatisation. Une situation qui a pu être très mal vécue par les artistes les plus fragiles. "Il n'y a pas eu d'accompagnement psychologique après, moi j'ai même vu certains de mes collègues sombrer, aller dans des hôpitaux de repos parce qu'on vous dit 'Vous êtes formidables' alors qu'on n'a rien fait pour mériter d'être 'formidables', c'est tout ça qui me pesait", s'est-elle souvenue.

