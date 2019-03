ONPC : Une parodie sordide et trash avec Stéphane Plaza choque

Samedi 9 mars 2019, sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2), Laurent Ruquier a proposé à ses invités ainsi qu'aux téléspectateurs une parodie de la célèbre émission de Stéphane Plaza, Chasseurs d'appart (M6). Ce sketch dans lequel l'agent immobilier doit vendre la maison de Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas amusé...

Après avoir évoqué à l'antenne l'échec de la vente de la maison où vivait Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille, qu'il est soupçonné d'avoir assassinée, Laurent Ruquier a dévoilé la fameuse parodie. "Cette belle demeure nantaise de 100m² se compose de quatre belles chambres parfaites pour une famille nombreuse, d'un superbe salon meublé, d'un spacieux sous-sol entièrement équipé – pioche, pelle, bétonnière, tronçonneuse, sacs poubelles – et surtout parfaitement insonorisé", lance la voix off tandis que les images de lits ensanglantés et de fusils alignés dans la pièce à vivre défilent.

Allant plus loin dans la parodie, les jeux de mots se multiplient. Il est ainsi proposé de profiter de la terrasse au soleil "pour ne plus avoir une mine de déterré". "La maison de Xavier Dupont de Ligonnès, on s'y sent tout de suite bien et on envie d'y faire son trou", peut-on également entendre.

Un humour douteux

De l'humour noir qui ne passe pas pour tous. En effet, en commentaires de la vidéo publiée sur la page Twitter officielle d'ONPC, les internautes sont unanimes : "gênant", "mauvais", "douteux", "limite", "minable", "atroce", "ignoble"... Après la diffusion de la parodie, Laurent Ruquier a admis que ces images étaient "affreuses".

Rappelons qu'en avril 2011, les corps d'Agnès (48 ans) et ses enfants Arthur (21 ans), Thomas (18 ans), Anne (16 ans) et Benoît (13 ans) ont été retrouvés tués de deux balles dans la tête, enterrés dans le jardin de leur maison à Nantes avec leurs deux chiens. Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, est soupçonné des meurtres et reste depuis ce jour introuvable.