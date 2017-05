ONPC : Vanessa Burggraf fait son mea culpa auprès de Najat Vallaud-Belkacem

Samedi 20 mai, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs recevaient, entre autres, Najat Vallaud-Belkacem sur le plateau d'On n'est pas couché, sur France 2. Et lors de son passage à l'antenne, la candidate aux législatives s'est accrochée avec Vanessa Burggraf.

En effet, la chroniqueuse de Laurent Ruquier a évoqué la réforme de l'orthographe, qui avait divisé les Français en novembre 2015, alors que Najat Vallaud-Belkacem était encore ministre de l'Éducation. Sans attendre, l'invitée s'est agacée : "Mais c'est incroyable ! Cela fait trois ans que je suis sujette à toutes les fake news, à tous les mensonges, à toutes les insanités de la Terre et vous, vous êtes journaliste, et vous tombez dedans et vous relayez ça ? Vous comprenez que je sois furieuse !", avait-elle lancé.

Lundi 22 mai, Laurent Ruquier s'est exprimé sur la polémique sur le plateau du Buzz TV, il en a profité pour défendre sa chroniqueuse. "Ce n'était pas une approximation. C'est un fait : il y a eu une réforme de l'orthographe appliquée dans les écoles, a-t-il assuré. Simplement, Najat Vallaud-Belkacem n'avait pas pris l'initiative de cette réforme. Sauf que cette réforme est passée lorsqu'elle était ministre de l'Éducation... Tout ce que Vanessa Burggraf a pu dire, ce n'est absolument pas une fake news. C'est une information que j'ai lue dans Le Figaro, dans des tas de journaux. Vanessa Burggraf n'a rien inventé."

De son côté, la chroniqueuse d'On n'est pas couché a réagi à la polémique auprès de nos confrères de Télé Obs. "Si j'ai commis une erreur, elle relève de l'imprécision. Je n'ai pas souligné que cette réforme de l'orthographe datait de 1990 et je lui en ai fait endosser la paternité. Mea culpa", a-t-elle concédé. Celle-ci oublie aussi qu'il ne revient pas au ministère de l'Éducation nationale de déterminer les règles en vigueur dans la langue française.