ONPC : Vanessa Burggraf bientôt écartée au profit d'Apolline de Malherbe ?

Depuis le 27 août 2016, la journaliste Vanessa Burggraf (45 ans) fait partie du duo de polémistes d'On n'est pas couché (France 2). Sept mois plus tard, la fin de saison approchant à grands pas, il se dit que la collègue de Yann Moix pourrait être évincée du programme après une seule année autour de la table...

À en croire nos confrères du magazine Closer, la célèbre productrice Catherine Barma désirerait en effet remplacer Vanessa Burggraf à la rentrée prochaine... et pas par n'importe qui ! Par un visage bien connu des téléspectateurs de BFMTV : Apolline de Malherbe (36 ans), qui vient tout juste d'accoucher de son 3e enfant. Cependant, il se dit également que Laurent Ruquier souhaiterait quant à lui garder sa chroniqueuse une saison de plus, malgré l'insatisfaction de nombreux téléspectateurs ou observateurs. Les tractations continuent donc dans les coulisses...

Interrogé par nos confrères de TV Magazine en décembre dernier, Laurent Ruquier commentait à propos de la journaliste : "Je suis ravi des débuts de Vanessa Burggraf. Je l'ai engagée d'abord pour son profil de journaliste politique, où elle est dans son rôle. (...) Face aux artistes, elle doit encore apprendre un peu. Et, s'il reste des doutes dans la tête de certains, dans quelques mois, on n'en parlera plus ! Yann Moix est aujourd'hui incontestable alors qu'il y a un an, il faisait débat."

On n'est pas couché, chaque samedi sur France 2 à partir de 23h05.