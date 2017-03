ONPC : Vanessa Burggraf se confie sur les critiques et les rumeurs de départ !

Invitée de Yann Barthès dans Quotidien (TMC), Vanessa Burggraf est enfin revenue sur les nombreuses critiques dont elle a fait l'objet.

Polémiste au côté de Yann Moix depuis le 27 août dernier, dans On n'est pas couché (France 2), la journaliste de 45 ans n'a pas été épargnée par les téléspectateurs. Beaucoup l'ont attaquée sur les réseaux sociaux. Des commentaires négatifs qui ont touché la remplaçante de Léa Salamé. Après avoir confié qu'il était temps qu'elle sorte de son silence et qu'elle s'en était "pris plein la gueule comme tous les chroniqueurs qui passent par cette émission", Vanessa Burggraf a enchaîné : "Dire que je l'ai mal vécu est peut-être un terme un peu fort, mais c'est vrai que les critiques sont là. Je le savais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de temps en temps dans la presse. C'est violent, mais ça fait partie du jeu."

Admettant qu'elle s'était rendue sur Twitter au début, l'ancienne recrue de France 24 a ensuite précisé qu'elle n'avait pas tardé à mettre le réseau social de côté à cause du "déferlement d'horreurs" qu'elle y trouvait : "Je ne vous cache pas que j'ai enlevé Twitter de mon téléphone portable. Je ne veux plus en entendre parler." Depuis, Vanessa Burggraf "va mieux" et s'est dite "très contente" de son rôle de polémiste dans On n'est pas couché. Une expérience plus qu'enrichissante, selon elle.

Concernant son avenir au sein de l'émission, la jolie blonde a révélé que la productrice Catherine Barma et l'animateur Laurent Ruquier lui avaient "renouvelé [leur] confiance", ajoutant néanmoins que "ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain." De quoi répondre aux récentes rumeurs selon lesquelles elle pourrait bientôt écartée au profit d'Apolline de Malherbe.