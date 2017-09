ONPC : Yann Moix quitte l'émission à la fin de la saison

"Trois ans [dans On n'est pas couché, ndlr], ça me semble être une très très bonne durée, si Laurent Ruquier me propose quatre et qu'il y tient, je ferai quatre, mais trois ans, ça me paraît vraiment raisonnable", a confié Yann Moix au mois de mai du Grand Direct des médias sur Europe 1. Mais voilà, l'animateur du programme ne va apparemment pas demander au polémiste de signer pour une nouvelle saison.

C'est du moins ce que dit le présentateur de 54 ans dans le magazine Télé Star à paraître lundi 11 septembre. Interrogé comme souvent en ce moment sur sa nouvelle recrue Christine Angot, Laurent Ruquier a lâché : "On s'imaginait que Vanessa Burggraf allait rester avec nous. La règle, c'est trois ans dans On n'est pas couché. C'est donc la dernière saison de Yann Moix." Les choses sont donc on ne peut plus claires.

Sauf que cette règle n'a pas toujours été de mise. En effet, Éric Zemmour a travaillé cinq ans dans le programme (2006-2011) et Éric Naulleau, ennemi juré de Christine Angot, quatre ans (2007-20011). C'est seulement depuis 2011 et l'arrivée de Natacha Polony et Audrey Pulvar qu'aucun polémiste d'ONPC n'est resté plus de trois ans. Alors, si Yann Moix souhaite vraiment rester, Laurent Ruquier pourrait peut-être déroger à la règle...