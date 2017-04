ONPC : Zemmour, Pulvar, Caron, Polony... Laurent Ruquier rappelle les anciens !

Samedi 15 avril, Laurent Ruquier a prévu un numéro exceptionnel de son talk show On n'est pas couché sur France 2. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, l'animateur a décidé de réunir tous ses anciens polémistes... sans exception !

En effet, afin de parler des programmes et des campagnes d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jacques Cheminade, nos confrères de Paris Match affirment que Laurent Ruquier a décidé de donner la parole à ceux qui ont fait le succès de l'émission au fil des saisons : Éric Zemmour (saisons 1, 2, 3, 4 et 5), Éric Naulleau (2, 3, 4 et 5), Natacha Polony (6, 7 et 8), Audrey Pulvar (6), Aymeric Caron (7, 8 et 9), Léa Salamé (9 et 10) et bien entendu Yann Moix et Vanessa Burggraff, actuellement en place.

Un casting inattendu lorsque l'on connaît les inimitiés non dissimulées entre certains de ces polémistes (Aymeric Caron face à Éric Naulleau notamment) et les déclarations de Laurent Ruquier à l'endroit d'Éric Zemmour. "Je regrette d'avoir donné la parole à Éric Zemmour toutes les semaines pendant cinq ans. Je regrette d'avoir participé à la banalisation de ses idées", avait-il lâché en 2015 dans ONPC.

On n'est pas couché avec tous les polémistes, c'est samedi 15 avril à 23h25 sur France 2.