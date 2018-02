Ophélie Gaillard : Agressée et choquée, son appel à l'aide a été entendu

Difficile de parler de dénouement heureux au regard des événements, mais c'est sans aucun doute un grand soulagement pour Ophélie Gaillard : la violoncelliste, attaquée dans la soirée du jeudi 16 février 2018 par un individu armé d'un couteau, a pu récupérer le si précieux instrument qui lui avait été alors dérobé, estimé à près de 1,3 million d'euros.

La soliste renommée, sacrée Révélation aux Victoires de la musique classique en 2003 et soeur de la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard, avait été assaillie à la sortie de son domicile à Pantin (Seine-Saint-Denis) par un homme qui, sous la menace d'une arme blanche, lui avait volé son téléphone portable et l'étui contenant son violoncelle - un instrument fabriqué en 1737 par le luthier italien Francesco Goffriller et prêté à l'artiste par la banque CIC.

En plus de porter plainte auprès des services de police, Ophélie Gaillard, aux abois, avait lancé un vibrant appel via sa page Facebook : "A L'AIDE!!! On m'a volé ce soir mon violoncelle (...) et mon archet personnel Jean-Marie Persoit, fait vers 1825 à Paris", avait-elle écrit dans un message illustré par des photos de l'instrument. Initiative qui a porté ses fruits : "J'ai reçu un appel anonyme en fin de matinée me disant que mon violoncelle était devant mon domicile dans une voiture", a-t-elle témoigné auprès de l'AFP après avoir récupéré samedi son instrument "en bon état" - ainsi que son archet - sur la banquette arrière du véhicule en question, dont une des vitres avait été brisée. Il y a fort à parier que le malfaiteur s'est trouvé bien encombré par cet objet d'une telle valeur et si difficile à revendre, et a préféré vite s'en débarrasser...

Restent toutefois les séquelles de cet épisode traumatisant : "Le vol a été très violent, je n'ai pas pu dormir depuis deux jours, n'a pas caché la virtuose. Je suis tellement soulagée de l'avoir retrouvé. Je sors de deux jours de cauchemar, c'est un miracle." Sur Facebook également, elle a également fait état de son soulagement et des montagnes russes émotionnelles vécues pendant ces 48 heures : "Ces 2 jours ont été épouvantables. J'ai été dévastée, on m'avait arraché une partie de moi-même. Merci merci merci!!!!!! à chacun d'avoir partagé mon post, d'avoir contribué à diffuser l'information et donné vos conseils précieux (...) Je suis encore sous le choc de ces dernières 48h et j'espère que vous comprendrez que je me mette au vert quelque temps sans pouvoir répondre à chacun. J'ai une chance inouïe que je souhaite à toutes les victimes de ce genre de traumatisme!"