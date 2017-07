Ophélie Meunier, ambitieuse : "Mon physique est juste un bonus"

Cet été, les téléspectateurs de M6 ont la chance d'avoir plusieurs rendez-vous cathodiques avec la très belle Ophélie Meunier. La présentatrice de Zone interdite et joker de Xavier de Moulins dans le 19.45 a accepté de parler de cette saison chargée pour elle, mais aussi de son physique, lors d'un entretien accordé à nos confrères de Téléstar.fr.

Tout d'abord, interrogée sur son rythme de travail, Ophélie Meunier a commenté : "Je suis ravie de faire les JT une partie de l'été - du 24 juillet au 17 août. C'est un exercice qui me plaît (...) Je suis un peu la fille qui ne s'arrête jamais ! Pour le moment, j'ai l'énergie, l'envie d'apprendre et de progresser, donc je le fais. On n'obtient rien gratuitement. J'ai soif d'apprendre, je pratique l'autocritique et tout m'intéresse." Et d'ajouter, quand il lui est demandé si elle estime être une personne ambitieuse : "L'ambition est un bon moteur. Il faut en avoir un minimum pour avancer. Ensuite, pour garder sa place et être légitime, il faut se donner les moyens, par le travail notamment. C'est ce que je fais et que j'ai toujours fait."

Questionnée ensuite sur son physique qui ne gâche rien à son talent, la jeune journaliste de 29 ans a insisté sur le fait que son image n'était pas un sujet capital pour elle. "J'ai juste envie de faire de bonnes émissions avec un contenu intelligent. Je suis comme je suis, je ne m'excuse de rien. Mon physique est juste un bonus. Je ne me lève pas le matin en me disant qu'il faut que je bosse bien sinon on me dira que je suis jolie et pas intelligente", a-t-elle lancé.