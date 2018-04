Ophélie Meunier, Carla Ginola... Leçon de beauté face à la Tour Eiffel

En 2017, l'industrie de la beauté a assisté à la folle ascension de Kylie Cosmetics et aux naissances de FENTY BEAUTY et KKW BEAUTY. Elle accueille désormais une nouvelle marque, Eymard Gabrielle. Sa fondatrice éponyme en a fêté le lancement en présence des ravissantes Ophélie Meunier et Carla Ginola...

Eymard Gabrielle a officiellement vu le jour le 10 mars dernier et attendu un mois pour célébrer cette venue au monde. Jeudi soir (12 avril), la griffe française a convié plusieurs personnalités à l'hôtel Shangri-La, situé Avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement. Ophélie Meunier, jeune mariée récemment vue à la foire Paris Art + Design et la fille de l'ex-footballeur David Ginola, Carla, fraîchement rentrée d'Italie, étaient de la partie.