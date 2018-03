Ophélie Meunier chic et ravissante face à Florence Foresti, déjantée

Jeudi 15 mars 2018, plusieurs personnalités avaient répondu à l'invitation de Sharon Krief et Barbara Boccara, créatrices de la marque Ba&sh, pour assister à l'inauguration de la boutique éphémère installée à l'hôtel Royal Monceau à Paris. Depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 juillet, ce pop-up store inédit proposera à la vente les pièces de la collection printemps-été 2018 mais également des lignes capsules inédites réalisées spécialement pour l'occasion en édition limitée.

Cette semaine, les créatrices organisaient ainsi une fête célébrée en présence de nombreuses stars, fidèles de la maison, comme Ophélie Meunier, Florence Foresti, Mélanie Bernier ou bien encore Elodie Fontan. Le sourire jusqu'aux oreilles, ces dernières ont profité de l'événement pour prendre la pose devant les caméras et féliciter Sharon Krief et Barbara Boccara pour cette collaboration qui brise les codes en s'inscrivant dans une volonté faire fusionner deux univers, la mode et l'hôtellerie de luxe.

Les comédiennes Noémie Elbaz, Charlotte Gabris, Alix Bénézech, Lilou Fogli, Reem Kherici, Eye Haïdara (nommée dans la catégorie meilleur espoir féminin aux César 2018 pour sa prestation dans Le Sens de la fête) et Hafsia Herzi, mais aussi Elisa Tovati, Victoria Monfort et la chroniqueuse Janane Boudili étaient de la partie, à l'instar des blogueuses mode Leoni, Brittany Xavier et Camille Benaroche.