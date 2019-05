Ophélie Meunier enceinte et chic face à Marine Lorphelin, sexy en maxi décolleté

Face à la belle Ophélie Meunier, une ancienne Miss France a elle aussi affiché un superbe look. Il s'agit de Marine Lorphelin, en robe longue à imprimés roses. Les manches longues et bouffantes ainsi que le maxi décolleté et les volants en bas font tout le charme de cette pièce signée Paule Ka et qui vaut 1950 euros.

Au cours de cette superbe soirée, Ophélie Meunier et Marine Lorphelin ont pu croiser Nasser Al-Khelaïfi, Thomas Tuchel et tous les joueurs du PSG à l'exception d'Adrien Rabiot et certains jeunes. D'anciennes stars du club comme Pedro Miguel Pauleta et Youri Djorkaeff étaient également présentes, à l'instar des humoristes et comédiens Gad Elmaleh, Ary Abittan et Franck Dubosc.

1,268 million d'euros ont été récoltés en faveur de la fondation. Cette somme servira à mettre en place des actions pour les enfants en partenariat avec l'hôpital Necker. Parmi les 14 lots vendus aux enchères, c'est la possibilité de donner le coup d'envoi d'une rencontre qui a été adjugé au prix le plus élevé, 250 000 euros. L'organisation d'un match amical sur la pelouse du Parc des Princes pour 30 personnes a permis de récolter 210 000 euros. Sur place, Marquinhos s'est prêté au jeu et a acheté un maillot dédicacé de Neymar en version football américain pour 25 000 euros.