Ophélie Meunier : L'autre métier qu'elle aurait voulu exercer !

Si Ophélie Meunier a fait carrière à la télévision, au départ, la belle animatrice de 30 ans se voyait dans un tout autre corps de métier ! Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Télé 7 Jours, la journaliste de M6 confie en effet avoir eu l'envie de se diriger vers un quotidien bien différent et surtout bien loin des studios d'enregistrement.

"Adolescente, je rêvais de devenir professeur de mathématiques. J'ai d'ailleurs toujours autant d'affection pour les maths. Mon esprit scientifique, carré, m'aide aussi beaucoup aujourd'hui", lance Ophélie Meunier. C'est pourtant vers le métier de journaliste que la jeune épouse de Mathieu Vergne s'est tournée après avoir fait du mannequinat car elle souhaitait écrire tout en découvrant le monde : "J'avais 23 ans et je voulais prouver que je n'étais pas qu'une enveloppe corporelle, que j'avais quelque chose dans la tête." Mission accomplie !

Une fois son école de journalisme terminée, la présentatrice de Zone interdite (M6) a fait un stage chez iTÉLÉ. Une expérience qui lui a permis de se faire remarquer au sein du groupe Canal+. En outre, après avoir passé pas moins de cinq entretiens, elle a intégré l'équipe du Petit Journal de Yann Barthès, en 2013, afin de gérer la chronique La Minute pop.

L'année suivante, elle quitte l'émission pour rejoindre Ali Baddou et son équipe de La Nouvelle Édition. Après quoi, elle remplace Daphné Bürki dans Le Tube pendant un an (2015-2016). "Ça a été une formation exceptionnelle. Du Petit Journal au Tube, en passant par La Nouvelle Édition, j'ai énormément appris. Et quand je leur ai annoncé que je quittais la chaîne pour M6, ils ont compris que je ne pouvais pas dire non à un programme comme Zone interdite."

Ce choix, Ophélie Meunier ne le regrette aucunement. Elle s'épanouit au côté d'une équipe "jeune" et "dynamique" avec laquelle elle s'entend très bien. Si elle ne sait pas encore où elle sera dans dix ans, la journaliste sait ce qu'elle fera de son été. Au programme : huit numéros inédits de son émission ainsi que la présentation du 19:45 à partir du 23 juillet. "J'aime tellement mon métier, que ça ne m'embête pas de travailler quand les autres se reposent", assure-t-elle. Et ce n'est pas pour nous déplaire !

L'intégralité de l'interview d'Ophélie Meunier est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 25 juin 2018.