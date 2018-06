Ophélie Meunier : Nouvelle photo sublime de son mariage !

Le 17 février 2018, Ophélie Meunier vivait l'un des plus beaux jours de sa vie. En effet, la présentatrice de M6 a épousé son fiancé Mathieu Vergne avec qui elle est en couple depuis 2015. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme de 30 ans avait dévoilé quelques photos de la cérémonie. Samedi 23 juin 2018, elle a posté une photo inédite, faisant le bonheur de sa communauté sur Instagram.

Sur cette image prise le jour de son mariage, on retrouve Ophélie Meunier plus sublime que jamais dans sa robe de mariée sur la plage. "Trois mois ! Le plus beau moment de ma vie #mercimonamour Je veux y retourner... Merci à @celestinaagostino d'avoir réalisé ce magnifique écrin dans lequel je me suis glissée", a-t-elle écrit en légende. L'animatrice de Zone interdite n'a pas oublié de mentionner le photographe Benjamin Decoin qui est à l'origine de cette superbe photographie.