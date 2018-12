Ophélie Meunier ravissante devant Alexandra Astier et sa chérie Luna

Le 5 décembre 2018 sortira le film d'animation Astérix : Le Secret de la potion magique. Un long métrage coréalisé par Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott, que ce dernier a longuement mûri. Contrairement à Astérix : Le Domaine des dieux, dont il a été scénariste et coréalisateur en 2014, cette nouvelle aventure d'Astérix et Obélix est un scénario original. Dimanche 2 décembre, c'est sur les Champs-Élysées que l'acteur, réalisateur et scénariste a fêté la sortie de son projet aux côtés de son ami et collaborateur Louis Clichy.

Alexandre Astier a également pu compter sur le soutien de son papa, Lionnel Astier, ainsi que de deux de ses acteurs, Bertrand Alane (qui double le druide Panoramix) et Elie Semoun, alias Cubitus. Enfin, il a posé au bras de sa chérie Luna Karys, qui a aussi décroché un rôle au générique (elle joue Mme Agecanonix) tout comme Ethan Astier, l'un des six enfants d'Alexandre. Le jeune garçon, dont la maman est Anne-Gaëlle Daval (la costumière de Kaamelott) campe Loustix aux côtés de sa belle-mère – avec qui Alexandre Astier a eu un enfant en novembre 2017, Aaron.

De nombreux invités ont également profité de ce dimanche pour découvrir le film d'animation événement. Ophélie Meunier était ainsi de la partie, sans son mari Mathieu Vergne. Ravissante, la belle a pris la pose aux côtés du héros Astérix, tout comme Thomas Valentin venu avec sa fille Marine, Arnaud Ducret qui était encore au bras de sa chérie Claire Francisci, ou encore Amélie de Bourbon-Parme, descendante du roi Louis XIV et ex-compagne d'Igor Bogdanov. On a également croisé Bruno Guillon et sa femme Marion avec leur fils Anatole, Frédéric Bouraly et Loup-Denis Elion de Scènes de ménages, Marthe Keller ou encore Philippe Rombi

Astérix : Le Secret de la potion magique raconte comment à la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique...