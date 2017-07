Ophélie Meunier sublime au naturel : Elle se dévoile sans maquillage !

Ophélie Meunier n'en finit plus de faire sensation sur les réseaux sociaux. En effet, jeudi 13 juillet 2017, l'animatrice de Zone Interdite sur M6 a partagé quelques clichés de vacances sur Instagram. Sur l'une des photos partagées, la journaliste de 29 ans apparaît tout sourire, de profil, les yeux rivés vers le ciel et les cheveux coiffés d'un chapeau de paille à la plage. Mais, surtout, Ophélie Meunier prend la pose au naturel, sans une once de maquillage...

Sans plus attendre, les internautes ont alors tenu à complimenter l'animatrice en commentaires. "Sublime", "Tu es vraiment magnifique", "Simple, naturelle et tellement belle", "Juste splendide Ophélie", "Tu es lumineuse", ont ainsi écrit certains.