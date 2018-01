Ophélie Meunier (Zone Interdite) : Qui est son futur mari Mathieu Vergne ?

Ophélie Meunier est une femme comblée tant sur le plan professionnel que personnel. Aux commandes de Zone Interdite (M6) depuis la rentrée 2016, succédant ainsi à Wendy Bouchard, la jeune femme est également joker du journal télévisé Le 19:45. Côté coeur, la journaliste de 30 ans file le parfait amour avec Mathieu Vergne.

Après avoir officialisé en novembre dernier, le couple a annoncé un mariage au printemps prochain. "Il avait choisi une très bonne table : L'Écrin, au Crillon. Nous adorons la gastronomie... Il ne m'a pas offert la bague ce soir-là, car elle est encore en cours de réalisation. Elle est extrêmement belle, un enchevêtrement d'alliances en diamant créé par Valérie Messika. L'ensemble est très fin, car mes doigts le sont", indiquait Ophélie Meunier auprès de nos confrères de Paris Match.

Mais qui est l'heureux élu ? L'animatrice et Mathieu Vergne se sont rencontrés lorsqu'elle travaillait à Canal+, à l'occasion d'un reportage sur Danse avec les stars (TF1), émission dont le futur époux s'occupe. Après s'être revus à plusieurs reprises via des amis en commun, les amoureux ne se sont vraiment rapprochés qu'un an et demi plus tard, en 2015.

Mathieu Vergne baigne lui aussi dans le milieu de la télévision. Après avoir officié comme producteur, directeur du développement et directeur des programmes de flux chez Adventure Line Productions (ALP) – qui produit entre autres Koh-Lanta (TF1) –, il est passé directeur des jeux, variétés et divertissements sur la Une. Aujourd'hui, le chéri de la star de M6 occupe le poste de directeur des programmes de flux, toujours chez TF1.

Retrouvez Ophélie Meunier dès 21h sur M6 ce dimanche 7 janvier 2018 pour un nouveau numéro de Zone Interdite au coeur de la communauté gitane et ses différentes traditions.