Ophélie (Secret Story 1), enfermée par le prod' : "J'ai fait une crise de nerfs"

Vendredi 1er septembre, à 23h30, TF1 lancera la onzième saison de Secret Story. Avant cet événement très attendu et alors que les portraits des premiers candidats sont dévoilés, d'anciens participants évoquent leur aventure passée. C'est le cas d'Ophélie, Secrétiste de la première saison. Et son aventure ne lui a pas laissé que de bons souvenirs.

À nos confrères de Télé Loisirs, celle dont le secret était d'être Playmate, dévoile ce qu'elle est devenue, dix ans après sa participation au programme. "Je continue les photos, mais plutôt dans l'univers du tatouage. Avant, j'étais en exclusivité avec Playboy alors j'étais un peu bloquée. Aujourd'hui, mes clichés sont toujours sexy mais... pour vraiment mettre en avant – et en valeur – les tatouages", explique-t-elle. Devenue maman, Ophélie Marie est aussi propriétaire de salons de tatouages et piercings avec son mari et c'est elle qui s'occupe de piercer les clients. Voilà pour son actualité.



Interviewée pour parler également de son passé dans la Maison des Secrets, celle qui a vu la victoire des triplées Johanna, Marjorie et Cyrielle Bluteau, s'est rappelé pour nos confrères son souvenir le plus marquant du jeu et il n'est pas très joyeux. "Je voulais sortir, je n'en pouvais plus, alors j'ai fait une crise de nerfs. Pendant ma crise de nerfs, le docteur m'a enfermée dans ma chambre pour que je reste dans le jeu. Moi, je voulais juste le quitter. Et on me disait : 'Dehors, les gens t'aiment, il faut rester.' J'y ai cru... Et j'ai fait six semaines", lance-t-elle. Pourtant, elle a vécu cet enfermement comme "un enfer". Malgré cela, elle ne regrette absolument pas sa participation au programme.