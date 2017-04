Ophélie Winter clashe Danse avec les stars : "C'était un cauchemar"

Ophélie Winter fera son grand retour à la télévision mardi prochain. La chanteuse de 43 ans a en effet été choisie pour faire une apparition dans le nouveau prime de Scènes de ménages (M6). À cette occasion, Cyril Hanouna l'a conviée dans Touche pas à mon poste (C8) mercredi 5 avril 2017. Les téléspectateurs ont ainsi appris que son expérience dans Danse avec les stars 5 (en 2014) était loin d'avoir été idyllique.

Interrogée sur le sujet, l'ancienne partenaire de Christophe Licata n'a pas caché sa joie d'avoir quitté l'aventure au bout de trois semaines de compétition. La raison ? En faire partie était un véritable calvaire si l'on en croit ses propos et pas seulement à cause de sa blessure (elle s'était fêlé les côtes) : "Franchement, c'était une tannée. C'est la pire expérience de ma vie. C'était un cauchemar (...). À 5h du matin, tu as 40 piges et on te met la caméra dans la tron­che. Ce n'est pas possible ! C'est dur, quoi !" Ophélie Winter a ensuite assuré que tous les candidats qui clamaient haut et fort que Danse avec les stars était une expérience merveilleuse pratiquaient la "langue de bois".

L'interprète de Dieu m'a donné la foi a heureusement pu se consoler grâce au joli salaire qu'elle a empoché pour l'émission. Si elle n'a pas souhaité donner le montant exact, Ophélie Winter a clairement déclaré que 100 000 euros n'auraient pas suffi à la convaincre de participer.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,42 million de téléspectateurs, soit 5,9% des individus de 4 ans et plus.