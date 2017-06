Ophélie Winter, coup de chaud dans la piscine : "Demain, j'enlève le bas"

Un peu plus tôt dans le mois de juin, Ophélie Winter avait attiré l'attention sur les réseaux pour une tout autre raison. Elle dernière avait en effet révélé avoir "testé" le ramadan. Un jeûne qu'elle avait été contrainte d'arrêter pour des "raisons de santé"... En effet, elle avait très rapidement perdu plusieurs kilos, six au total. "C les larmes aux yeux que je dois casser le jeun, car j ai perdu 6 kilos et la sur mon corps de poulet rôti ça ne le fait pas du tt. Que Dieu me pardonne... l important c est d essayer (sic)", avait-elle notamment posté sur Twitter.