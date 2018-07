Ophélie Winter, insouciante et heureuse, s'éclate comme une folle à Dubaï !

Ophélie Winter fait décidément plaisir à voir ces derniers jours. Loin de Paris et de ses cancans, elle qui avait inquiété les fans après avoir été hospitalisée le 23 mai dernier à la suite d'un épisode paranoïaque (un souci de santé qu'elle n'a pas encore mentionné), la chanteuse de 44 ans continue de profiter de ses vacances sous un soleil de plomb à l'autre bout du golfe persique.

Actuellement à Dubaï, l'interprète du mythique tube Dieu m'a donné la foi recharge ses batteries et s'éclate comme une folle avec ses amis. Au programme des festivités : fiesta et farniente. Reposée et heureuse, c'est avec de grands sourires et quelques pas de danse qu'elle s'est également affichée sur son compte Instagram, lorsqu'elle n'est pas en train de dévoiler les résultats de sa dernière séance shopping chez Victoria's Secret.