Ophélie Winter : "J'ai vraiment été une grosse conn**** pendant deux ans"

Alors qu'elle sera présente lors du prochain prime spécial de Scènes de ménages, Ophélie Winter poursuit son marathon promo et distille ses confidences sans langue de bois. Après avoir largement commenté et critiqué sa participation à DALS, elle s'en prend cette fois... à elle-même !

L'interprète de Dieu m'a donné la foi a confessé avoir vécu une période faste au cours de laquelle elle cartonnait dans les charts et était très populaire auprès du grand public. Période qui allait de pair avec un certain melon qu'elle regrette aujourd'hui. "Toute la journée, ils te disent : 'T'es la plus belle, la plus gentille, les gens t'adorent...' Ils vous montent le bourrichon et vous avez tendance à y croire car, quand on est jeune, on y croit, aux conneries !" a-t-elle déclaré sur RTL.

Et la star de 43 ans d'ajouter : "Ils m'ont rendue complètement capricieuse, j'ai vraiment été une grosse connasse pendant deux ans (...) J'ai fait la connerie d'aller m'excuser auprès de tout le monde et ce n'est pas bon du tout... Il faut rester connasse pour réussir dans ce métier."

Ophélie Winter jouera la nouvelle petite amie envahissante du cousin de Marion (incarnée par Audrey Lamy) dans Scènes de ménages, ça va être leur fête ! le 11 avril 2017. Ce nouveau prime s'inscrit dans les célébrations des 30 ans de la chaîne M6.

Thomas Montet