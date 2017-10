Ophélie Winter, malade et en souffrance : Elle a dû annuler ses projets

Depuis quelques temps, un scandale médicale fait beaucoup parler de lui : la nouvelle formule du Levothyrox. Ce médicament qui soigne les problèmes de thyroïde est très critiqué pour ses importants effets secondaires. Anny Duperey, ex-consommatrice du Levothyrox, est d'ailleurs devenue un des porte-paroles de ce mouvement. Jeudi 26 octobre, Ophélie Winter a fait savoir qu'elle aussi souffrait à cause de lui.

Sur Instagram, la chanteuse de 43 ans a posté un long message afin d'expliquer son mal-être à ses fans. "Ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables. J'ai dû malheureusement ; contrainte et forcée ; d'annuler et de refuser plusieurs engagements et événements professionnels très importants pour moi. Comme plus de 400 000 femmes en France, les effets secondaires du Levothyrox ont été insupportables... mais cela n'a pas atteint la force et l'énergie que vous me procurez à travers vos messages", a-t-elle tout d'abord écrit.

Puis, l'interprète du Feu qui m'attise qui voit donc sa carrière être mise entre parenthèses, a eu quelques mots pour les "femmes qui endurent la même souffrance" qu'elle. Et de conclure : "Je tiens sincèrement à m'excuser auprès des personnes qui m'ont proposé de beaux projets, que j'ai dû annuler à la dernière minute. Encore mille excuses."

En réponse, Ophélie Winter a bien sûr pu compter sur le soutien de ses followers qui ont été très nombreux à lui écrire des messages d'encouragement.