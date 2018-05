Ophélie Winter transportée à l'hôpital après un "délire paranoïaque"

Inquiétude autour d'Ophélie Winter. D'après les informations de nos confrères du magazine Closer, la star de 44 ans a été hospitalisée mercredi 23 mai 2018 après avoir appelé la police. Au bout du fil, l'actrice et chanteuse a expliqué que des "personnes étaient en train de démonter sa porte d'entrée" à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Sur place, les autorités ont ensuite constaté qu'Ophélie Winter tenait des "propos incohérents que son appartement était en désordre". Prise d'un "délire paranoïaque", elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital de cette même ville. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'interprète du tube Dieu m'a donné la foi n'a pas réagi.

En octobre dernier, Ophélie Winter avait déjà un inquiété ses fans en expliquant qu'elle souffrait des effets secondaires d'un médicament qu'elle utilise pour traiter ses problèmes de thyroïde. "Ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables. J'ai dû malheureusement ; contrainte et forcée ; d'annuler et de refuser plusieurs engagements et événements professionnels très importants pour moi. Comme plus de 400 000 femmes en France, les effets secondaires du Levothyrox ont été insupportables... mais cela n'a pas atteint la force et l'énergie que vous me procurez à travers vos messages", avait-elle écrit, touchante.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.