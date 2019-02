Ophélie Winter victime d'un accident : Cage thoracique "brisée" et 3 mois de lit

Ophélie Winter a fait de tristes confidences à ses followers en les remerciant pour leurs gentils mots à l'occasion de son 45e anniversaire. L'interprète de Dieu m'a donné la foi a raconté ses récentes mésaventures...

"Mes amours d'amours, d'amours !!! 1000000 mercis pour tous vos adorables messages pour mon B-Day !!!! Ça me touche énormément !!! #jevousaimefort#urtheairthatibreath!!!#enormesbaisersdesemirats. Je voulais juste vous demander pardon pour mon silence dû, entre autres, à un grave accident de voiture qui m'a brisé l'intégralité de ma cage thoracique, plus un 'no-nos' pour maintenir mon petit corps de poulet rôti, 3 mois de lit... l'enfer. J'espère que vous comprendrez que j'aie préféré garder cela pour moi, vu l'ambiance de notre cher pays, je n'ai pas jugé nécessaire d'en rajouter une couche en me plaignant. Mais vous m'avez trop manqué !!!!!", a-t-elle tweeté pour ses 117 000 abonnés.