Oritsé Williams (JLS) acquitté de viol : un incendie suspect ravage sa maison

Seulement quelques jours après avoir été innocenté dans une affaire de viol, Oritsé Williams doit faire face à une nouvelle épreuve. Le 3 juin 2019, la propriété de Croydon du chanteur et auteur-compositeur britannique a été ravagée par les flammes en quelques heures.

Pour faire face, des équipes de pompiers de toute la région avaient été envoyées sur les lieux. L'ancien chanteur de JLS avait mis en vente cette maison, achetée en 2013 avec sa petite amie AJ Azari pour environ 3 millions de livres, depuis 2018. Sublime, la demeure appartenait auparavant au comédien Ronnie Corbett mais semblait se délabrer depuis son acquisition par Oristé Williams. D'ailleurs, il l'avait mise en vente à seulement 1,75 million de livres sterling, un prix dérisoire par rapport à son prix d'achat.

Sur les lieux, les autorités ont immédiatement considéré l'incident comme "suspect" : "Il n'y a pas eu d'arrestation. À ce stade, l'incident est traité comme suspect. La cause de l'incendie est sous enquête." Un porte-parole des pompiers a expliqué : "Dix voitures de pompiers et environ 70 pompiers ont été appelés pour un incendie dans une propriété en ruines à Croydon. La brigade a été appelée à 16h27 et le feu était sous contrôle à 18h58. L'origine du feu fait l'objet d'une enquête." Dans l'incident, les pompiers ont signalé que le deuxième étage avait été endommagé à 80% par le feu.

Oritsé Williams ne vivait plus dans cette propriété qu'il prévoyait de rénover. Les travaux avaient été mis en attente à cause de son procès.