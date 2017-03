Orlando Bloom : À peine séparé de Katy Perry, le lover repart à la chasse

Katy Perry et Orlando Bloom ont mis fin à leur idylle de presque an de façon inattendue. Pourtant, ni la chanteuse américaine de 32 ans ni l'acteur britannique de 40 ans ne semblent très affectés par cette séparation surprise.

Tandis que Katy Perry est apparue en très grande forme à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards, arborant fièrement sa nouvelle coupe à la Miley Cyrus, Orlando Bloom serait déjà prêt à tourner la page et à passer à autre chose. "Il adore flirter, il est célibataire à présent, confie une source proche de la star de Pirates des Caraïbes à People. Il adore partager sa vie, il espère bientôt faire de nouvelles rencontres."

Un flirt inapproprié serait justement à l'origine de sa rupture avec Katy Perry. Quelques jours avant la grande cérémonie des Oscars, l'ex-mari de Miranda Kerr a adopté un comportement déplacé. Pourtant entouré de nombreuses personnalités, Orlando Bloom n'avait pas jugé utile de se montrer discret en flirtant avec une autre invitée, la jeune et jolie Erin McCabe. Son père, Les McCabe, président de l'association environnementale Global Green, était l'organisateur de cette soirée à laquelle l'acteur Jeff Bridges ou la bombe Emily Ratajkowski ont également assisté.

Agissant tel un véritable lover, Orlando Bloom serait pourtant encore en contact avec Katy Perry. L'acteur et la chanteuse conserveraient une relation plus qu'amicale, continuant à communiquer par messages. "Il n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse mais n'exclut pas de se remettre avec Katy Perry", a indiqué une source à E! News. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi Orlando Bloom s'occupe toujours du chien de son ex...