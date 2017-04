Orlando Bloom : Après Katy Perry, l'acteur jette son dévolu sur... Nina Dobrev !

Un mois après sa rupture avec la chanteuse Katy Perry, avec laquelle il a assuré être resté en bons termes, Orlando Bloom aurait craqué pour une autre star hollywoodienne.

Selon le magazine People, le beau gosse britannique s'est récemment rapproché de la jolie Nina Dobrev au cours des derniers jours. Le 12 avril, le comédien de 40 ans et l'ex-star de la série The Vampire Diaries se sont croisés lors de l'avant-première du film The Promise, à Los Angeles. Les deux acteurs ont ensuite quitté la projection ensemble, accompagnés d'un groupe d'amis, avant de se rendre à un dîner.

Toujours d'après People, leur relation n'aurait toutefois rien de sérieux. "Ils se connaissent depuis un moment. Récemment, ils ont commencé à se voir de façon romantique. C'est très décontracté", a-t-on déclaré.

Preuve en est, la vedette de Pirates des Caraïbes a d'ores et déjà été vu avec une autre femme vendredi au Coachella Festival. De même que Nina Dobrev est également à Indio pour assister à l'événement musical, sans Orlando Bloom. On garde l'oeil ouvert au cas où...