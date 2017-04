Orlando Bloom : Séparé de Katy Perry, il s'éclate au soleil en bonne compagnie

Orlando Bloom et Katy Perry se sont récemment séparés, mettant fin à une romance entamée l'année dernière. L'acteur de 40 ans a fait le deuil de cette relation et retrouvé sourire et joie de vivre en vacances aux Antilles. Baignade, paddle et balade en bateau étaient au menu de son séjour, passé en charmante compagnie...

Comme des milliers d'étudiants, les stars profitent du début du printemps pour s'accorder un spring break ! Celui d'Orlando Bloom s'est déroulé à Saint-Barthélemy. Le beau British s'y est rendu à la fin du mois de mars et y a été aperçu à maintes reprises, jouissant de la météo et des plages de l'île française.

À chaque fois torse nu, vêtu de shorts de bain rouge ou noir, Orlando Bloom a inévitablement attiré l'attention des photographes et d'autres touristes, curieux sur l'origine de l'attention portée à l'un d'entre eux. Le futur héros des films Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar et Unlocked (en salles les 24 et 31 mai) a notamment profité d'un après-midi pour discuter avec le mannequin australien Kristy Hinze-Clark et ses deux filles, Dylan et Harper (5 e3t 3 ans, nées de son union avec le milliardaire James H. Clark).

Depuis son retour, Orlando Bloom a assisté à un dîner organisé par la marque H&M à SmogShoppe, à Los Angeles.

L'enseigne suédoise a célébré, le 28 mars dernier, le lancement de sa collection H&M Conscious 2017.