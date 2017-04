Orlando Bloom, son ex Katy Perry et Jennifer Aniston : Soirée festive et VIP

Tandis que certaines personnalités étaient encore à Indio pour se rendre au deuxième et dernier week-end du Coachella Festival, d'autres sont restées à Los Angeles pour participer à une grande fête d'anniversaire organisée en l'honneur de la joaillière Jennifer Meyer. L'ex-épouse du comédien Tobey Maguire, qui célébrait ses 40 ans le 23 avril, a en effet réuni tous ses amis au club The Peppermint, samedi dans le quartier de West Hollywood.

Parmi les stars à avoir été invitées se trouvait notamment Orlando Bloom. Caché sous sa casquette, l'acteur de 40 ans est discrètement arrivé en solo avant de croiser la route de son ancienne petite amie, Katy Perry. Selon People, les deux ex se sont "salués mais ne sont pas restés ensemble très longtemps". "Sur place, Orlando et Katy se sont rapidement dit bonjour et ils ont eu une brève conversation. Ils n'étaient pas très amicaux et ont passé à la soirée chacun de leur côté avec des amis", a confirmé un indiscret.

Toujours selon People, la liste d'invités était impressionnante : Demi Moore, Nicole Richie, Gwyneth Paltrow, Rachel Zoe, Kate Hudson et Sara Foster avaient toutes assuré le déplacement pour célébrer l'anniversaire de leur amie, à l'instar du couple Jessica Alba et Cash Warren. Habillés de noir, Jennifer Aniston et son mari Justin Theroux étaient accompagnés de la BFF de l'actrice, Courteney Cox. Tobey Maguire, qui a eu deux enfants avec Jennifer Meyer (Otis, 7 ans, et Ruby, 10 ans) a quant à lui été aperçu à la soirée avec son ami de toujours, Leonardo DiCaprio. Sacrée soirée !