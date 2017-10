Oscar Pistorius : La famille de l'athlète s'indigne face à un biopic "mensonger"

Quand la fiction s'en mêle, le scandale prend un peu plus d'ampleur... Selon l'AFP, la famille d'Oscar Pistorius, condamné l'an passé à six ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp, a annoncé mardi 3 octobre qu'elle allait porter plainte contre les auteurs d'un téléfilm consacré à l'affaire et diffusé le 11 novembre prochain sur la chaîne américaine Lifetime.

Dans Oscar Pistorius: Blade Runner Killer, le sportif de 30 ans est interprété par Andreas Damm, tandis que le mannequin est incarné à l'écran par le top allemand Toni Garrn. Une première bande-annonce divulguée en début de semaine montre les dessous de la romance entre Oscar Pistorius et Reeva Steenkamp ainsi que le déroulé (très précis et romancé) de la nuit du 14 février 2013 où tout a basculé, lorsque la jeune femme a été abattue par son compagnon.

Outrée, la famille d'Oscar Pistorius assure que le film "déforme la vérité" et qu'il ne reflète rien "de ce qui s'est passé le jour de la tragédie et du procès qui a suivi. (...) Le film a été réalisé au mépris flagrant des familles Steenkamp et Pistorius, ainsi qu'au mépris de Reeva et Oscar. Ni Oscar, ni ses avocats, ni sa famille n'ont été de quelque façon que ce soit associés à ce film", a déclaré le frère du sportif, Carl Pistorius, dans un communiqué publié sur Twitter.