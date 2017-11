Oscar Pistorius : Peine de prison doublée pour le meurtre de Reeva Steenkamp !

Condamné l'an passé à six ans de prison ferme pour le meurtre de son ex-compagne le mannequin Reeva Steenkamp, l'ancien champion olympique Oscar Pistorius purgeait sa peine derrière les barreaux de la prison d'Atteridgeville, dans la banlieue de Pretoria. Alors qu'il aurait pu faire une demande de libération conditionnelle en 2019, le parquet sud-africain avait fait appel de la décision de justice. La Cour suprême a tranché...

Ce vendredi 24 novembre, la Cour suprême a donc statué sur l'appel émis par le parquet et a choisi de doubler la sentence de l'athlète amputé des deux jambes ! La condamnation à six ans de prison décidée par le tribunal de Pretoria en 2016 "est mise de côté et remplacée par la suivante : l'accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois", a déclaré le juge Willie Seriti à la Cour suprême d'appel de Bloemfontein (centre du pays). Lors du rendu de son jugement l'an passé, la juge Thokozile Masipa avait estimé que "les circonstances atténuantes l'emportaient sur les facteurs aggravants" et justifiaient "de ne pas imposer la peine plancher de 15 ans pour meurtre".

Oscar Pistorius, qui était accusé depuis 2013 d'avoir tué par balles, dans sa résidence de Pretoria, sa compagne Reeva Steenkamp, a toujours plaidé la méprise, assurant qu'il était persuadé qu'un voleur s'était introduit dans demeure. Il a d'abord été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à cinq ans de prison. Mais à la suite de la demande du parquet, la justice avait, en appel, requalifié le crime en meurtre en 2016 et condamné l'ancienne star des stades à 6 ans de prison, une sentence bien inférieure à la peine plancher de 15 ans. "Nous estimons que la peine est scandaleusement faible", avait déclaré le porte-parole du parquet, Luvuyo Mfaku. Ce dernier a obtenu gain de cause...

Thomas Montet