Oscar Pistorius trop bavard en prison : L'athlète déchu agressé par un codétenu

Oscar Pistorius va devoir se faire à la vie en prison, d'autant que sa peine a été plus que doublée en appel en novembre dernier. Condamné l'an passé à six ans de prison ferme pour le meurtre de son ex-compagne le mannequin Reeva Steenkamp, l'ancien champion paralympique sud-africain de 31 ans a finalement été condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois par le Cour suprême d'appel de Bloemfontein (centre de l'Afrique du sud).

Amputé des deux jambes, Oscar Pistorius purge actuellement sa peine dans un établissement adapté aux handicapés la prison d'Atteridgeville (banlieue de Pretoria), où il a été victime d'une agression comme le rapporte l'AFP. Oscar Pistorius souffre "d'une contusion" à la suite d'une "altercation avec un autre prisonnier au sujet de l'utilisation d'un téléphone public", a indiqué Singabakho Nxumalo, porte-parole de l'administration pénitencière. La dispute s'est déroulée le 6 décembre dernier.

Oscar Pistorius a déclenché la colère des autres prisonniers après avoir accaparé le téléphone public mis à la disposition de tous. Accroché trop longuement au combiné au goût de certains, le sextuple champion paralympique a ainsi été secoué et légèrement violenté par un prisonnier. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l'incident.

Oscar Pistorius était accusé depuis 2013 d'avoir tué par balles, dans sa résidence de Pretoria, sa compagne Reeva Steenkamp. Il a toujours plaidé la méprise, assurant qu'il était persuadé qu'un voleur s'était introduit à l'intérieur de son domicile. Il a d'abord été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à cinq ans de prison. Mais à la suite de la demande du parquet, la justice avait, en appel, requalifié le crime en meurtre en 2016 et condamné l'ancienne star des stades à six ans de prison, une sentence bien inférieure à la peine plancher de quinze ans. "Nous estimons que la peine est scandaleusement faible", avait déclaré le porte-parole du parquet, Luvuyo Mfaku qui a finalement obtenu gain de cause.