Oscars 2017 : 14 nominations pour La La Land, Isabelle Huppert en lice !

Jennifer Hudson, Jason Reitman, Ken Watanabe, Brie Larson et Emmanuel Lubezki ont révélé les nominations aux Oscars pour la 89e édition qui se déroulera le dimanche 26 février, présentée par l'animateur Jimmy Kimmel. L'an dernier, c'est The Revenant qui est ressorti grand gagnant de cette fête hollywoodienne du septième art. Cette fois, c'est la comédie musicale La La Land qui brille avec pas moins de 14 nominations, un record ! Non loin d'elle, Premier Contact et Manchester by the Sea font également sensation. Bien évidemment, on saluera la citation du film d'animation français Ma vie de courgette dans la catégorie animation et celle d'Isabelle Huppert en tant que meilleure actrice grâce à sa performance dans le thriller de Paul Verhoeven, Elle ! La comédienne française a déjà décroché un Golden Globe et peut donc se préparer à décrocher une statuette.

Toutes les nominations des Oscars

Meilleur film

Premier Contact

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Les Figures de l'ombre

Lion





Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve (Premier Contact)

Mel Gibson (Tu ne tueras point)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)





Meilleure actrice

Isabelle Huppert, Elle



Natalie Portman, Jackie



Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



Emma Stone, La La Land

Ruth Negga, Loving



Meilleur acteur

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Tu ne tueras point

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences





Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Les Figures de l'ombre)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)





Meilleur acteur dans un second rôle

Marhershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals





Meilleur scénario original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

Les Figures de l'ombre



Meilleure adaptation



Premier Contact

Fences

Les Figures de l'ombre

Moonlight

Lion





Meilleure photographie

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence



Meilleur montage



Premier contact

Tu ne tueras point

Hell or High Water

La La Land

Moonlight



Meilleure chanson originale

"How Far I'll Go," Vaiana

"City of Stars," La La Land

"Audition (The Fools Who Dream)," La La Land

"Can't Stop the Feeling!", Trolls

"The Empty Chair," Jim: The James Foley Story



Meilleure musique originale

La La Land, Justin Hurwitz

Moonlight, Nicholas Britell

Lion, Dustin O'Halloran and Hauschka

Jackie, Mica Levi

Passengers, Thomas Newman





Meilleur montage son

Premier Contact

Deepwater Horizon

Tu ne tueras point

La La Land

Sully



Meilleur mixage son

Premier Contact

Tu ne tueras point

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

Thirteen Hours





Meilleurs effets visuels



Deepwater Horion

Dr. Strange

Le Livre de la jungle

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Meilleurs décors





Meilleurs décors

La La Land

Les Animaux fantastiques

Premier contact

Avé César

Passengers



Meilleurs costumes

Alliés

Les Animaux fantastiques

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land





Meilleurs maquillage et coiffure

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad





Meilleur film étranger

Land of Mine (Danemark)

A Man Called Ove (Suède)

Tanna (Australie)

Le Client (Iran)

Toni Erdmann (Allemagne)



Meilleur film d'animation



Kubo and the Two Strings

Vaiana

Ma vie de courgette

La Tortue rouge

Zootopie





Meilleur documentaire

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

OJ: Made in America

The 13th

Meilleur court métrage

Meilleur court métrage

Timecode

Sing

Silent Nights

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV





Meilleur court métrage d'animation

Piper

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Blind Vaysha

Pearl



Meilleur documentaire court

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets