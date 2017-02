Oscars 2017, après le chaos : Le coupable, identifié, se sent "très mal"

La question était sur toute les lèvres, lundi matin (en France) et dimanche soir (à Los Angeles) : comment a-t-on pu annoncer le mauvais gagnant à l'Oscar du meilleur film ? Après le choc de cette scène incroyable et le chaos qu'elle a provoqué à Hollywood, la lumière est aujourd'hui faite sur cette terrible erreur.

Après avoir présenté ses excuses dans la journée du lundi 27 février, le cabinet d'audit en charge de la validation du vote des membres de l'Académie et de la proclamation des résultats s'est expliqué. Tim Ryan, le directeur de PriceWaterhouseCoopers (PwC), a révélé que l'un des deux responsables des enveloppes contenant les noms des gagnants avait pioché dans la mauvaise pile au moment de remettre le résultat à Warren Beatty, remettant avec Faye Dunaway du plus prisé des Oscars.

Leurs noms, Brian Cullinan et Martha Ruiz, circulent sur la Toile depuis. Il s'avère que c'est Brian le véritable coupable dans l'histoire. Situé côté cour en coulisses, l'homme venait de tweeter une photo d'Emma Stone sur les réseaux sociaux, lorsque dans la précipitation, il aurait donné la mauvaise enveloppe – celle de la meilleure actrice – à Warren Beatty. Pourtant, l'actrice oscarisée de La La Land, primée plus tôt dans la soirée, a assuré en conférence de presse avoir gardé son enveloppe tout au long de la soirée.

Il se sent terriblement mal

Comment est-ce possible ? Il s'avère qu'en vérité, par souci d'organisation, PriceWaterhouseCoopers avait prévu des doublons pour chaque enveloppe, positionnés côté cour (pour Brian Cullinan) et côté jardin (pour Martha Ruiz) si les remettants venaient à rentrer du mauvais côté. "Il se sent terriblement mal. Il est vraiment furieux de s'être trompé. Nous sommes une entreprise, il en est l'un des responsables, donc son erreur est aussi la nôtre et nous nous en voulons énormément", a assuré Tim Ryan auprès de Variety.

"Une fois que l'erreur a été faite, les protocoles pour la corriger n'ont pas été suivis assez vite par Mr. Cullinan ou sa partenaire", déplore PwC dans un autre communiqué, faisant écho à ces images des deux responsables des enveloppes et du stage manager Gary Natoli (le coordinateur sur scène) entourés des membres du film La La Land, comprenant que la mauvaise enveloppe a été donnée. Le cabinet, qui s'occupe des Oscars depuis 82 ans, n'avait jamais connu de précédent.

De son côté, la président de l'Académie des Oscars, Cheryl Boone Isaacs, s'est confiée sur son ressenti après ce fail historique : "J'ai juste pensé, 'Quoi ? Quoi ?' J'ai regardé autour, et j'ai vu un membre de Pricewaterhouse venir sur scène, et j'étais genre 'Oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi, QUOI ? Comment cela est-il possible... ?' Et puis, je me suis dit, 'Oh mon Dieu, comment cela peut-il arriver ? Comment. Cela. Peut. Arriver'", a-t-elle confié au New Yorker.

Une réaction que l'on pouvait lire sur les visages des stars hollywoodiennes situées dans les premiers rangs du Dolby Theatre. Les images font le tour du monde sur les réseaux sociaux.