Oscars 2017 : Après Michelle Obama, Charlize Theron se fait aussi rhabiller !

La télévision iranienne a diffusé un extrait de la cérémonie des Oscars du 26 février : la remise du prix du meilleur film en langue étrangère au Client, long métrage du cinéaste iranien Asghar Farhadi. Ce grand moment qui mettait la lumière sur la décision du réalisateur de ne pas venir en réponse au "muslim ban" voulu par le président américain Donald Trump a été terni par le grossier masquage de la robe de Charlize Theron, venue remettre la statuette au côté de Shirley McLaine.

Sur les images diffusées par ILNA News, agence de presse iranienne, on peut ainsi voir la talentueuse et sculpturale Charlize Theron recouverte d'une tâche sombre, dans le but de masquer ce décolleté que la République islamique d'Iran réprouve. Elle a ensuite été tout simplement floutée, afin qu'on ne puisse rien distinguer de sa silhouette. L'astronaute irano-américaine Anousheh Ansari, qui est allée récupérer le trophée au nom d'Asghar Farhadi, a elle aussi eu droit à son floutage, car sa robe asymétrique laissait entrevoir quelques centimètres de sa peau, comme le montre cette vidéo diffusée sur le Facebook militant My Stealthy Freedom, relayé par Première.fr.