Oscars 2017 : Casey Affleck consacré, clame son amour pour son frère Ben

Brie Larson a remis l'Oscar du meilleur acteur à Casey Affleck. L'acteur de Manchester By The Sea était le grand favori pour sa statuette, la première de sa carrière.

Très ému, Casey Affleck n'a pas caché sa joie et l'honneur qui lui a été fait. "Cela veut dire beaucoup de choses pour moi", a-t-il avoué, avant de confier que "une des premières personnes à m'avoir appris à jouer la comédie, c'est Denzel Washington". Le héros du très beau Manchester By The Sea a également remercié le réalisateur Kenneth Lonergan, mais aussi Matt Damon, producteur du film. "Merci à Matt Damon de m'avoir offert cette opportunité inouïe", a-t-il déclaré, avant de se tourner vers son frère aîné, Ben Affleck, et lui souffler un "Ben je t'aime" bourré de sincérité. "Je suis très fier d'être un acteur, d'être des vôtres", a-t-il rajouté.

Il succède à Leonardo DiCaprio, primé l'an dernier pour son époustouflante prestation dans The Revenant.

Etaient nommés dans cette catégorie :

Ryan Gosling, pour La La Land

Casey Affleck, pour Manchester by the sea

Andrew Garfield, pour Tu ne tueras point

Viggo Mortensen, pour Captain Fantastic

Denzel Washington, pour Fences