Oscars 2017, les couples : Damien Chazelle, jeune lauréat éperdument amoureux

Glamour des Oscars rime avec amour pour les stars ! Le tapis rouge du Dolby Theater a été le lieu de marques de tendresse de nombreux couples so in love lors de la 89e cérémonie du 26 février 2017. Actrices, acteurs, cinéastes... Briller à deux sur le red carpet hollywoodien n'a pas été difficile pour bon nombre de personnalités avant le début de la grand-messe du cinéma. Si les regards se sont tournés vers Justin Timberlake et Jessica Biel, Mel Gibson et sa jeune Rosalind ou encore les irrésistibles Chrissy Teigen et John Legend, d'autres tandems amoureux se sont illustrés au cours de cette soirée.



À 32 ans seulement, Damien Chazelle a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur pour La La Land, un bonheur qu'il a partagé avec sa bien-aimée Olivia, dont il est tombé amoureux pendant le tournage de cette romance musicale. Pharrell Williams, producteur des Figures de l'ombre, a posé avec la maman de ses tout jeunes triplés, tandis que Denzel Washington s'est consolé de la défaite (face à Casey Affleck) dans les bras de Pauletta, mère de ses quatre enfants. Sa partenaire dans Fences, Viola Davis, a quant à elle remporté la victoire dans sa catégorie (meilleur second rôle), applaudie par son mari Julius. Matt Damon, producteur de Manchester by the Sea, ne pouvait pas venir sans sa belle Luciana. Jeff Bridges (Comancheria) et Michael Shannon (Nocturnal Animals) ont été vaincus mais réconfortés par leurs moitiés respectives. Quant à Dev Patel, c'est sa maman qui l'a félicité pour sa nomination pour Lion, en l'absence de statuette pour Mahershala Ali (Moonlight).

Sting a chanté devant Trudie, Michael J. Fox est sorti de sa DoLorean non loin de sa femme Tracy Pollan, Leslie Mann a remis un prix au côté de David Oyelowo, alors que leurs amoureux (respectivement Judd Apatow et Jessica Oyelowo) étaient dans le public, tout comme celle qui a obtenu l'Oscar l'an dernier, Brie Larsson, ou encore Jason Bateman. On citera aussi Terrence Howard et Miranda Pak, Ginnifer Goodwin et son mari Josh Dallas, Harvey Weinstein et Georgina Chapman.