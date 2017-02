Oscars 2017: Viola Davis, bouleversante, célèbre les rêves "des gens ordinaires"

Mark Rylance, oscarisé l'an dernier pour son second rôle dans Le Pont des Espions, a remis l'Oscar à Viola Davis pour sa prestation dans Fences. Il s'agit du premier Oscar pour la comédienne, en trois nominations.

"On me demande tout le temps 'quelles genres d'histoires veux-tu raconter?', a déclaré Viola Davis. Exhumez ces histoires de gens ordinaires, leurs histoires, ceux qui rêvent grand et ne voient jamais leurs rêves se réaliser, pour que les acteurs puissent célébrer leurs vies. Nous sommes la seule profession qui célèbre ce que cela veut dire de vivre la vie", a déclaré Viola Davis, en dédiant son prix aux gens ordinaires. "Merci à mon capitaine Denzel Washington", a-t-elle ajouté, la gorge nouée et les larmes aux yeux, avant de conclure au terme d'un discours bouleversant : "Merci à mon mari, mon coeur, ma genèse, qui m'apprend à m'élever chaque jour." Un speech si émouvant que Jimmy Kimmel a ironisé dessus après la coupure pub, annonçant que Viola Davis était d'ores-et-déjà nommée pour un Emmy Awards.

Elle succède à Alicia Vikander, honorée pour The Danish Girl.

Etaient nommées dans cette catégorie :

Naomie Harris, pour Moonlight

Nicole Kidman, pour Lion

Octavia Spencer, Les Figures de l'ombre

Michelle Williams, pour Manchester by the sea