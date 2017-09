Oscars 2018 : Le film qui a bouleversé Cannes va représenter la France

"J'ai adoré le film de Robin Campillo. Toutes les scènes de son film, du début à la fin et même après, j'y repensais sans cesse... Je crois qu'il est difficile d'aimer un film plus que cela", avait confié en conférence de presse le président du jury du Festival de Cannes au mois de mai dernier au sujet du favori 120 battements par minute. Pourtant, c'est à The Square que la majorité des jurés décidera de remettre la Palme d'or, offrant au long métrage français le Grand Prix. Le film va vivre une nouvelle aventure désormais, aux États-Unis cette fois, puisque la Commission du CNC a décidé qu'il représentera la France aux Oscars 2018 dans la catégorie meilleur film étranger.

120 battements par minute nous entraîne au début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Fresque puissante dont la mise en scène brillante et l'interprétation – Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois et Adèle Haenel en première ligne – d'une justesse bouleversante ont conquis les spectateurs, elle se positionne comme un candidat parfait qui va très certainement faire des éclats deux jours plus tôt, durant la cérémonie des César. L'an dernier, c'est le thriller Elle qui avait représenté la France mais sans être retenu dans les nominations. L'Oscar du meilleur film étranger 2017 était revenu au Client de l'Iranien Asghar Farhadi.

La 90e cérémonie des Oscars se tiendra le dimanche 4 mars à Los Angeles.