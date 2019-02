Oscars 2019 : Ce couple français talentueux derrière Spider-Man – New Generation

C'est ce qu'on appelle une success story. Le 24 février 2019, l'équipe de Spider-Man : New Generation (sorti en décembre dernier), a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, battant les blockbusters Ralph 2.0 et Les Indestructibles 2. Le style nouveau d'animation de cette production créée par Phil Lord et Chris Miller, ceux à qui l'on doit La Grande Aventure Lego et l'histoire de cet ado de Brooklyn qui découvre l'univers où plus d'un héros peut porter le masque. Derrière cette réussite, se cachent deux Français : un couple de graphistes de l'Hérault !

Jessica Rossier et Bastien Grivet, 30 ans, installés dans le petit village de Montbazin ont conçu la "patte" graphique du dernier Spider-Man : New Generation, rapporte l'AFP. Après les récompenses aux Golden Globes et aux BAFTA, le duo professionnel et amoureux peut être fier que son travail ait contribué à décrocher le fameux Oscar. Bastien et Jessica ont imaginé le décor du film depuis leur petite maison dans une commune de 3000 habitants. Pas de grand studio d'animation. Pas de salariés. Dans leur pièce de travail pas plus grande qu'une chambre, derrière quatre gigantesques écrans, ils ont travaillé pendant deux années sur l'environnement de l'homme-araignée, entourés d'une équipe d'une quinzaine d'artistes aux quatre coins du monde, confie l'agence France Presse. "Ça s'est joué sur un coin de table, un verre de vin à la main", raconte Jessica. Alberto Mielgo, directeur artistique de la première phase de création du film, "avait remarqué notre travail, on a fait connaissance, et dès le lendemain il nous envoyait le script", raconte-t-elle.

Des jeux vidéos à la peinture à l'huile

Bastien est un ancien des studios d'Ubisoft Montpellier. Jessica, d'origine suisse, a un parcours mêlant photographie et créations numériques. Ensemble ils ont décidé de fonder leur propre entreprise, Wardenlight, en 2013, afin de développer ce qu'ils nomment "le concept-art": l'art de dessiner et de mettre en lumière des univers fantastiques grâce à la peinture numérique. Bercés par le cinéma de Spielberg et de Star Wars, Jessica et Bastien ont un style singulier "teinté de couleurs chatoyantes avec des lumières fortes", décrit la jeune femme.

Leurs travaux ont nourri, entre autres, les décors des jeux vidéo de Call of Duty, Shadow of War, Darksiders 3, trois gros succès. Alors que leurs outils habituels de création sont des stylets et une tablette graphique, Bastien et Jessica ont pour Spider-Man : New Generation lâché leur clavier et repris des pinceaux à huile. Dirigé par Patrick O'Keefe dans la seconde phase de création du film, le couple a ensuite rejoint une équipe élargie au sein de Sony Pictures Animation. Le tout à distance, toujours depuis Montbazin.

Dans un mois, le couple entamera une tournée mondiale de conférences. Entre deux sollicitations, Wardenlight crée actuellement son propre jeu vidéo sur mobile, en coproduction avec le studio "1492", racheté récemment par Ubisoft. Une nouvelle collaboration est en cours avec le producteur et réalisateur J. J. Abrams (Star Wars : Le Réveil de la force) pour Bad Robot Games dont les décors seront à nouveau créés depuis Montbazin.